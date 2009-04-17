Тимошенко сьогодні поділить 44 мільярди між сімома банками?

Уряд сьогодні на засіданні розгляне питання про обсяг рекапіталізації семи банків.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомили перший заступник голови правління Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ і виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Сьогодні на засіданні уряду розглядатиметься це питання», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

У той же час, А.ШАПОВАЛОВ і І.УМАНСЬКИЙ відмовилися конкретизувати пропозиції, які Нацбанк і Мінфін мають намір внести на розгляд уряду щодо обсягів рекапіталізації кожного з семи банків.

«Такі оцінки є, але тільки-но постанова буде ухвалена – всі про це дізнаються», - підкреслив перший заступник голови правління НБУ.

У свою чергу, І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що, відповідно до державного бюджету на 2009 рік, на рекапіталізацію банків передбачено 44 млрд. грн.

«Цього року гроші на рекапіталізацію банків ще не спрямовувалися», - додав він.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Національним банком України розробили порядок рекапіталізації комерційних банків. Внаслідок рекапіталізації держава зможе придбавати частину акцій банків для того, щоб покрити їхні збитки й дати змогу банківській системі працювати в нормальному режимі.

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків, Кабінет Міністрів братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації. Документом передбачено, що держава може брати участь у капіталізації банку за умови, якщо їй передається, одноосібно чи разом з іншим інвестором, у разі укладення договору про спільну участь у капіталізації банку, не менш як 50% плюс одна акція.

16 квітня Мінфін назвав комерційні банки, які планується рекапіталізувати насамперед: банк «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Імексбанк». Також, за деякими даними, держава планує рекапіталізувати банк «Київ».