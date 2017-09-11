Аваков: Саакашвілі бреше про відвідування міграційної служби

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що позбавлений українського громадянства колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі бреше про відвідування Державної міграційної служби та про вилучення поліцією його паспорта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив журналістам на брифінгу в Києві.

«Саакашвілі бреше. Неодноразово бреше. Це його професія маніпулювати. Ми не маємо в своєму розпорядженні ні паспорту Саакашвілі, який він віддав або передав... І ми не маємо в своєму розпорядженні жодних інших офіційних кроків Саакашвілі», - сказав глава МВС.

«Зокрема він бреше про те, що відвідав міграційну службу», - відзначив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України і зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув в Україну, щоб захистити свої права в суді.

Сьогодні, 11 вересня, Саакашвілі заявив, що українські прикордонники не захотіли взяти його паспорт для перевірки, прийняти його заяву в Державну міграційну службу, а потім поліцейські вкрали його паспорт, який він залишив в автобусі, на якому їхав до пункту пропуску «Шегині».