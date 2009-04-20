Янукович думає, що Тимошенко заженуть в кут

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що створення широкої коаліції можливе за певних, достатньо жорстких умов, однак такий варіант малоймовірний.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу TВi.

«На відміну від БЮТ, ми ніколи не говорили «ніколи», і якщо це потрібно для виходу з кризи, звичайно, ми поступимося своїми амбіціями і підемо на таке рішення (створення широкої коаліції), але для цього необхідно обговорити величезну кількість суперечностей, потрібно, щоб наші опоненти визнали свої помилки», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він додав: «Безумовно, такі умови є, але, на мою думку, вони нереальні, ми надто різні».

Лідер регіоналів пояснив, що за певних, достатньо жорстких умов, ПР погодилася б на створення широкої коаліції. Але він наголосив, що не готовий зараз назвати ці умови.

Також В.ЯНУКОВИЧ сумнівається в реальності внесення змін у Конституцію найближчим часом. Він не виключає, що прагнення депутатів до цього призведе до створення конституційної комісії в парламенті. «Але чи здатна буде ця комісія розробити зміни до Конституції та віддати їх у КС, щоб через якийсь час отримати висновки КС, я в це мало вірю», - зазначив лідер ПР.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що переговори про можливість внесення змін в Основний Закон “не можуть не вестися, тому що політики завжди ведуть дискусії про ситуацію в країні”. «І я ніколи не був проти таких дискусій і пошуку ефективних рішень», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Голова ПР визнав, що в обговореннях з БЮТ пропозиція соратників Юлії ТИМОШЕНКО проводити вибори до парламенту у два тури була «дискусійною, у ній є і позитивні, і негативні сторони». В.ЯНУКОВИЧ зазначив із цього приводу, що й Венеціанська комісія не рекомендувала цього робити, і українські юристи сприймали це питання дуже складно.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що ПР підтримує ідею виборів до парламенту за відкритими списками. «Я не бачу жодної партії, яка була б проти», - додав В.ЯНУКОВИЧ. Щодо позиції БЮТ з цього питання, лідер регіоналів звернув увагу, що він не чув офіційної заяви про те, щоб ця політична сила була проти: «Політично вони будуть загнані в кут, і в них не буде варіантів жодних».