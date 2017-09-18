У Львові суд розглядає справу про "прорив" Саакашвілі (подію завершено)
Міхеїл Саакашвілі запевняє, що законів не порушував.
Сьогодні, 18 вересня, Мостиський райсуд Львова розглядає справу про незаконний перетин кордону колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.
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Політик прийшов на суд у вишиванці та заявив, що законів не порушував. У цій справі вже обрано запобіжні заходи кільком активістам, передає ТСН.
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".
Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.
За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.