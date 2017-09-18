У Львові суд розглядає справу про "прорив" Саакашвілі (подію завершено)

Сьогодні, 18 вересня, Мостиський райсуд Львова розглядає справу про незаконний перетин кордону колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

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Політик прийшов на суд у вишиванці та заявив, що законів не порушував. У цій справі вже обрано запобіжні заходи кільком активістам, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.