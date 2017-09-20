Полторак відсторонив головного психіатра Міноборони, який назвав АТОшників загрозою для суспільства

Начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя відсторонили від посади на період перевірки його слів про те, що учасники АТО після повернення до мирного життя стають загрозою для суспільства та власних родин.

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Про це у коментарі УНІАН сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Дійсно, міністром оборони України прийнято таке рішення зараз відсторонити від посади головного психіатра Міністерства оборони і начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя", - сказав Мотузяник.

"Зараз наразі проводиться перевірка, в тому числі і щодо його заяви, яка набула дуже широкого розголосу", - заявив речник.

"Наразі перевіряємо на які власне дані взагалі спирався цей наш військовий медик, коли озвучував подібні заяви, і що стало поштовхом до подібних висловлювань", - заявив Мотузяник.

За його словами, на період перевірки, Друзя буде відсторонено від посади.

Він уточнив, що перевіряється те, якими саме даними оперував Друзь.

"Де він брав ці дані, чи взагалі досліджувалася ця проблема нашими військовими медиками", - додав Могтузяник.

"Коли він озвучував цю заяву, треба уважно послухати, то він говорив, що згідно з міжнародним досвідом, розумієте, і вочевидь, що певні його слова були вирвані з контексту певним інтернет-користувачами. І тому зараз, ми все це перевіряємо, але в будь-якому випадку подібні заяви, як ви розумієте, вони не припустимі", - сказав речник.

У розміщеному Інформаційним управлінням Верховної Ради України відео у відеохостингу Youtube, Друзь під час круглого столу у парламентських комітетах сказав: "Як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства. За статистикою, 98% з них потребують кваліфікованої підтримки та допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів. Розлади бійців характеризуються високим рівнем конфліктності, підвищеною агресією, низькою працездатністю, загостренням та розвитком хронічних захворювань, алкоголізмом, наркоманією, асоціальною поведінкою, підвищенням рівня суїцидів, скороченням тривалості життя", - сказав він.