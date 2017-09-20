Вища рада правосуддя звільнила лише трьох "суддів Майдану" - активіст

Вища рада правосуддя за час своєї роботи звільнила лише трьох суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо активістів Євромайдану. Про це під час брифінгу заявив адвокат та активіст ВГО «Автомайдан» Роман Маселко.

«У 2017 році Вища рада правосуддя звільнила лише три судді. Тобто це означає, що є кінцеве рішення про те, що вони вже не є суддями. Ще 29 – по них є це подання. Але вони чекають по суті свої участі. До сих пір ним немає фінального рішення», - заявив він.

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Водночас він зазначив, що Вища рада правосуддя відмовилася відкрити дисциплінарне провадження та публічно оцінювати дії 204 таких суддів. Ще щодо 68 суддів було відкрите провадження, але ВРП не знайшла підстави для притягнення до відповідальності».

Маселко повідомив, що всього відомо про 351 суддю, які ухвалювали незаконні рішення щодо активістів Майдану.

«З цих 351 судді на даний момент є лише 64 подання про їх звільнення. З них - 31 суддя звільнений у вересні 2016 року президентом та Верховною Радою», - повідомив він.

Також адвокат заявив, що існують випадки, коли, попри наявність рішення про звільнення суддів, вони продовжують ходити на роботу.

«Виявляється, останньою крапкою є не указ президента, не рішення Вищої ради правосуддя, а наказ голови суду про звільнення судді з роботи, - каже Роман Маселко. - У Голосіївському суді пані Калініченко, а також пан Фролов, які були звільнені указом президента у лютому 2016 року та вересні 2016 року. Але вони до березня 2017 року числилися у штаті, ходили на роботу, брали участь у виборах голови суду».

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко анонсує наприкінці вересня передачу до суду справи щодо екс-президента Віктора Януковича і колишніх голів МВС та СБУ Віталія Захарченка та Олександра Якименка за наказ стріляти в активістів Майдану.

«Я можу сказати, що 116 осіб сьогодні знаходяться в судах у справах Майдану, в тому числі вбивці», - заявив він.