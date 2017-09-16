Розстріл Майдану: Луценко розповів, коли справи Януковича і екс-голів силовиків передадуть в суд

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсує наприкінці вересня передачу до суду справи щодо екс-президента Віктора Януковича і колишніх голів МВС та СБУ Віталія Захарченка та Олександра Якименка за наказ стріляти в активістів Майдану.

Читайте такожЛуценко сказав, коли завершиться розслідування справи про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 рокуЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Я можу сказати, що 116 осіб сьогодні знаходяться в судах у справах Майдану, в тому числі вбивці», - заявив він.

«В кінці цього місяця ми подамо до суду справу про тих, хто дав наказ стріляти. За нашою версією – це екс-президент Янукович, екс-керівник МВС Захарченко, екс-керівник СБУ Якименко», - додав Луценко.