Черномирдін не зміг розшифрувати Ющенка

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає недоцільним перегляд російсько-українських газових домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Чернігові.

"В основному в тих домовленостях і тих контрактах, які укладені на 10 років з Україною, я, принаймні, не бачу сьогодні необхідності щось змінювати", - зазначив посол.

На запитання з приводу вчорашньої заяви Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що газові домовленості не вигідні обом державам, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що газові домовленості влаштовують Росію, інакше б вона не підписувала договір. "Якби нас щось не влаштовувало, ми б не підписували договір. Що мав на увазі Віктор Андрійович, я не можу сказати", - заявив посол.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, підписаний газовий контракт зняв між Україною і Росією питання цінової політики - ціна повинна бути єдиною для України і для споживачів у Європі - і поставок газу.

В.ЧЕРНОМИРДІН також підкреслив, що спілкувався з керівництвом “Газпрому”, керівниками держави (Росії - УНІАН), але претензій до підписаних газових угод не чув.