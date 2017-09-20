Порошенко звернувся до Радбезу ООН щодо розгортання миротворців на Донбасі (відео)

Президент України Петро Порошенко підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це він повідомив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості сьогодні у Нью-Йорку.

«З метою відновлення миру в моїй країні навесні 2015 року я офіційно просив президента Ради безпеки розпочати відповідні процедури розгортання миротворчої операції ООН в Україні», - нагадав Порошенко.

«З тих пір вона набуває додаткової актуальності. Ситуація у регіоні Донбасу не покращується. Незважаючи на неодноразові ініціативи про припинення вогню, люди продовжують страждати», - додав глава держави.

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Він зауважив, що місія з моніторингу прав людини в Україні зафіксувала 161 жертв серед цивільних (26 загиблих та 135 поранених), пов'язаних з конфліктом на Донбасі, у період з середини травня по серпень 2017 року.

«Просто подумайте про ці цифри. І це відбувається у 21-му столітті в самому серці Європи. Права людей на життя, свободу, свободу слова, свободу совісті продовжують порушуватися щодня. Їх (людей на окупованому Донбасі – УНІАН) можуть вбити лише тому, що вони ходять до «неправильної» церкви, говорять «неправильною» мовою або якщо вони просто незгодні», - додав президент.

«У зв'язку з цим я хотів би ще раз підтвердити мій запит до Ради безпеки ООН розгорнути миротворців на Донбасі. Ми повинні йти далі на цьому шляху, чим раніше - тим краще», - заявив президент.