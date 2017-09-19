Санкції проти Росії потрібно буде послаблювати у разі успіху місії ООН на Донбасі - глава МЗС Німеччини

Санкції ЄС проти Росії крок за кроком потрібно буде послаблювати у разі успіху місії ООН на Донбасі. Про це глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив в інтерв'ю «Magdeburger Volksstimme», повідомляє прес-служба німецького зовнішньополітичного відомства.

За словами глави зовнішньополітичного відомства Германнии, він запропонував Путіну ідею введення миротворчої місії на Донбас ще півроку тому, але до цього моменту той відкидав цю ідею.

"Тепер він (Путін - ред.) погодився з цією пропозицією. Звичайно, ми не дійшли згоди за всіма пунктами, як місія «блакитних касок» ООН повинна виглядати. Але Росія зараз робить один великий крок нам на зустріч. Ми повинні скористатися цією можливістю і сказати: давайте домовимося про те, як повинна виглядати місія ООН. І якщо таким чином вдасться досягти перемир'я, ми повинні почати послаблювати санкції проти Росії крок за кроком і надати Україні допомогу у відбудові Донбасу. Нам потрібен новий старт в політиці розрядки з Росією. Зараз росіяни відкрили двері, ми не можемо зачинити їх назад, а, навпаки, повинні постаратися продовжити їх відкривати", - сказав глава МЗС Німеччини.

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При цьому Габріель не вважає реалістичним те, що санкції проти Росії потрібно знімати тільки після повного виконання Мінських угод.

"Санкції були важливі, тому що ми не могли просто дивитися, як Росія насильно зрушує кордони. Водночас нереалістично вірити, що необхідно реалізувати повністю мінські мирні угоди, перш ніж санкції будуть зняті. Вони накопичувалися поступово, і також поступово їх слід знімати. І перший великий крок у скороченні санкцій ми повинні пов'язати з реальним перемир'ям. Таким чином росіяни побачать, що воно того варте", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він підкреслив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

7 вересня Порошенко підкреслив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольований ділянку кордону з РФ. Українська делегація у штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки оон свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН на Донбасі строком на шість місяців.