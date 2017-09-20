Порошенко у Нью-Йорку: Настав час діяти, щоб уникнути сповзання в хаос

Президент України Петро Порошенко заявляє, що виток насильства в світі продовжує зачіпати все більше країн та регіонів, тому настав час діяти, щоб уникнути сповзання в безповоротний хаос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.

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«Чимало має бути зроблено, щоб втілити в реальність наше спільне бачення світу – мирного, процвітаючого та рівного», - заявив він.

За словами глави держави, виток насильства продовжує зачіпати все більше і більше країн та регіонів.

«Транснаціональний тероризм, використання сили в міжнародних відносинах, розповсюдження зброї масового знищення, криза біженців, бідність, порушення прав людини та вразливість довкілля, лише декілька з тих викликів, які стоять перед нами», - зауважив Порошенко.

«Масштаб викликів вимагає нашої рішучої та спільної відповіді. Час діяти, і ми маємо дуже вузьке вікно можливостей, щоб уникнути сповзання в безповоротний хаос», - заявив він.

«Організація Об’єднаних Націй має бути на вістрі цього процесу», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко закликав генсека ООН відправити на Донбас місію для оцінки безпеки розміщення миротворців.