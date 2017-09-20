Порошенко закликав генсека ООН відправити на Донбас місію для оцінки безпеки розміщення миротворців
Також президент України наголосив, що миротворча діяльність залишається одним з ефективних інструментів, щоб зробити світ безпечним.
Президент України Петро Порошенко закликав Генсекретаря ООН направити технічну оціночну місію в Україну, щоб напрацювати варіанти безпекової та політичної присутності ООН на Донбасі.
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Про це Порошенко повідомив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості сьогодні у Нью-Йорку.
«Дозвольте мені також підтвердити запрошення Генерального секретаря скористатися своїми повноваженнями відповідно до Статуту та відправити технічну оціночну місію в Україну. На підставі аналізу місії, мають бути розроблені варіанти політичної та безпекової присутності ООН на Донбасі, які мають бути представлені для подальшого розгляду в Раді Безпеки», - заявив він.
Порошенко розраховує, що така місія здійснить аналіз та оцінку загальної ситуації на місцях.
Також президент України підкреслив, що миротворча діяльність залишається одним з ефективних інструментів, щоб зробити наш світ безпечним.
У зв'язку з цим Порошенко підкреслив непохитну прихильність України до миротворчих зусиль ООН.