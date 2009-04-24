Колесников переказав гроші на пам'ятник Ватутіну в Донецьку

Народний депутат від Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ переказав більш як 200 тис. грн. на встановлення в Донецьку пам`ятника командувачу 1-м Українським фронтом Миколі Ватутіну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії міськради сказав міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

«Голова обласної організації Партії регіонів Борис Вікторович КОЛЕСНІКОВ вніс з особистих своїх заощаджень більш як 200 тис. грн. на будівництво цього пам`ятника», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він нагадав, що сам він також переказавна будівництво цього пам`ятника місячну зарплату в розмірі 7900 грн. і закликав депутатів «підтримати цю ініціативу».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також повідомив, що відкриття пам`ятника відбудеться у вересні 2009 року до дня звільнення Донбасу. Встановлять пам`ятник у сквері у міської ради.