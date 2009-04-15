У Донецьку буде пам'ятник Ватутіну

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО передав свою місячну зарплату на будівництво в місті пам`ятника радянському генералові Миколі Ватутіну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він передав особисту банківську пластикову картку помічникові для того, щоб той зняв 7900 грн. на будівництво пам`ятника.

«Ми остаточно визначилися з пам`ятником генералові Ватутіну. Розрахунковий рахунок зі збору коштів на цей пам`ятник відкрито, - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. - Ось я своєму помічникові віддаю картку, як і обіцяв, він 7900 грн. з цієї картки заплатить». (Раніше мер обіцяв перерахувати до фонду будівництва пам`ятника особисті кошти «в межах заробітної плати» - УНІАН.)

Донецький міський голова закликав всіх жителів міста внести свій посильний внесок в цю доброчинну акцію.

«Таким чином я закликаю вас всіх слідувати прикладу. Тому що ми всі зобов`язані учасникам Великої Вітчизняної війни, які відстояли нашу країну, зробили все, щоб ми з вами жили», - заявив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. І додав: «Я хочу, щоб всі, хто перебуває в Донецьку, внесли свій посильний внесок в цей пам`ятник».

Мер висловив надію, що вже цього року до 8 вересня, до Дня визволення Донбасу і Донецька, буде відкрито пам`ятник генералу М.Ватутіну.

Як повідомляв УНІАН, Донецький обласний комітет Комуністичної партії України влітку минулого 2008 року ініціював установку пам`ятника герою Радянського Союзу генералу Миколі Ватутіну в Донецьку. Після конкурсу було вибрано проект пам`ятника, автором якого є донецький скульптор Віктор ПІСКУН. У Донецьку офіційно була оголошена кампанія зі збору грошей на пам`ятник, який планують встановити в центрі міста неподалік від будівлі міської ради.

Микола Федорович Ватутін (1901-1944) — генерал армії, Герой Радянського Союзу, один з полководців Великої Вітчизняної війни. Під час Сталінградської битви командував військами Південно-Західного фронту. Під керівництвом Ватутіна війська 1-го Українського фронту брали участь в битві за Дніпро і визволення Києва.