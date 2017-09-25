Турчинов вказав на готовність Путіна до потужної континентальної війни

Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що під час російсько-білоруських штабних навчань "Запад-2017" російський президент Володимир Путін продемонстрував готовність до наступальної війни.

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Про це він заявив на зустрічі з делегацією парламенту Канади на чолі з головою оборонного комітету Стівеном Фюром.

"Останній етап навчань був присвячений перевірці боєготовності ядерної тріади, були відпрацьовані повітряні, наземні та морські її складові. Тим самим Путін демонструє готовність до ведення потужної континентальної війни", - сказав Турчинов.

Раніше секретар РНБО заявляв, що Росія готова до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни, свідченням чого є відпрацювання масованого ядерного удару в рамках російсько-білоруських навчань "Захід-2017".