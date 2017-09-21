Росія готова до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Росія готова до ескалації напруженості із Заходом аж до ведення повномасштабної війни, свідченням чого є відпрацювання масованого ядерного удару в рамках російсько-білоруських навчань «Захід-2017». Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі секретаря РНБО.

«Відпрацювання масованого ракетно-авіаційного удару ЗС РФ вчергове підтверджує агресивність і наступальний характер зовнішньої і безпекової політики Росії, її готовність до ескалації напруженості із Заходом, аж до ведення повномасштабної війни, та демонструє прагнення Росії до домінування в Європі», - наголосив секретар РНБО.

Він додав, що активні заходи з боку сил Північноатлантичного Альянсу і Збройних сил США з моніторингу російської військової активності свідчать «про повне розуміння західними військовими масштабів російської воєнної загрози».

Крім того, за інформацією РНБО, на завершальному етапі навчань «Захід-2017» було виконано ракетні стрільби по морських цілях: в акваторії моря Лаптєвих – бойовими розрахунками берегових ракетних комплексів «Рубеж», та в акваторії Баренцового моря – корабельним угрупованням Північного флоту на чолі з важким атомним ракетним крейсером «Петр Великий» та бойовими розрахунками берегового ракетного комплексу «Бастион» зі складу 536-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади.

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Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і тривали до 20 вересня. Навчання проходили на полігонах у Білорусі і Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях брали участь 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Разом з тим, за даними представників НАТО, до навчань "Захід-2017" було залучено від 70 до 100 тис. військових. Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що навчання були схожі на підготовку до великої війни.

Білоруська опозиція висловила занепокоєння, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі.

У свою чергу Міністерство оборони Білорусі запевнило, що всі російські військові, які беруть участь в навчаннях «Захід-2017», покинуть білоруську територію до 30 вересня.

В цілому на навчаннях було акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено спостерігачів, у тому числі з України і країн НАТО.

Секретар РНБО Турчинов заявив, що Росія на завершальному етапі навчань «Захід-2017» відпрацювала завдання масованого ядерного удару.