Ревізори оштрафували дві тисячі «зайців» в електричках

За три місяці 2009 року ревізори-інструктори Південно-Західної залізниці виявили 1956 безбілетних пасажирів, перевіривши 393 потяги в приміському сполученні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, «зайців» оштрафували на 53 тис. 545 грн.

Крім того, за куріння у невстановлених місцях (48 випадків) винуватці сплатили штрафи на загальну суму 2 тис. 407 грн.

Наголошується також, що з початку 2009 року в поїздах приміського сполучення працівники відділу ревізій і контролю пасажирських поїздів Південно-Західної залізниці виявили 5 тисяч 310 кг перевезення надмірної ручної поклажі, внаслідок чого стягнуто 2 тис. 458 грн. штрафу.

Як наголошується в повідомленні, Південно-Західна залізниця й надалі проводитиме роботу з недопущення фактів порушення правил перевезення як пасажирів, так і багажу в приміському сполученні.