Проросійський Аграмунт наступного тижня залишить посаду президента ПАРЄ - українська делегація

Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта наступного тижня повинні усунути від посади. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив депутат від БПП, член постійної делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що українська делегація і далі бореться за те, щоб росіяни не мали впливу в ПАРЄ, а також зазначив, що під час цієї сесії нададуть пояснення щодо нового закону про освіту, який розкритикували деякі європейські країни.

"Зараз вже на цій сесії ми знімемо нарешті Педро Аграмунта - президента ПАРЄ, який зайняв проросійську позицію. І ми сьогодні вже закінчуємо питання зміни його. У перший сесійний день через тиждень він буде усунутий", - зазначив Гончаренко.

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27 червня ПАРЄ розглядала зміни до регламенту, які дозволять відправити проросійського президента ПАРЄ у відставку проти його волі. Під час розгляду з'ясувалося, що Аграмунт відсутній в залі, оскільки той без попередження відправився в Іспанію. 154 з 197 присутніх у залі членів ПАРЄ висловились за зміни до регламенту Асамблеї, що означає, що вони, по суті, висловили недовіру Аграмунту.

Аграмунт заявляв про свою добровільну відставку, проте йти з посади відмовився.

Починаючи з 28 червня, обов'язки президента ПАРЄ замість Аграмунта виконує нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський.