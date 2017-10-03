Луценко заявив про завершення слідства щодо фігурантів справи про економічні злочини Януковича
За словами Луценка, суди майже по всіх уже дали дозвіл на заочний порядок судочинства.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про завершення слідства щодо фігурантів справи про економічні злочини колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на брифінгу у Харкові.
Генпрокурор заявив: "Ми завершили слідство стосовно всіх ключових фігурантів організованого злочинного угруповання Януковича в частині економічних справ".
"Суди майже по всіх уже дали дозвіл на заочний порядок судочинства. Залишається ще буквально одне прізвище пана Ставицького для повного комплекту, і ми почнемо діяти в судах по звинуваченню організованого злочинного угруповання Януковича у економічній частині", - сказав Луценко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко сказав, що Печерський районний суд Києва 5 жовтня розпочне розгляд кримінального провадження проти організаторів розстрілів людей на Майдані в лютому 2014 року.
"Наразі можу доповісти, що слідчі та прокурори виконали свою величезну, гігантську роботу... Ми вважаємо, що готові до (оголошення) обвинувачення Януковичу, Захарченку, Якименку і ряду інших посадових осіб силових органів у віддачі наказів, що привели до розстрілів мирних демонстрантів на Майдані", - наголосив Луценко.