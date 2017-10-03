Екс-службовець українського консульства вкрав понад 700 тисяч під час відрядження

Екс-службовець консульства України у Малазі під час відрядження привласнив понад 700 тис. грн державних коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Консульства України в Малазі (Королівство Іспанія) за обвинуваченням у заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах. Встановлено, що перебуваючи на посаді спеціаліста з фінансових питань та діловодства Консульства України в Малазі на час довготермінового відрядження та маючи службовий доступ до системи клієнт-банк, екс-чиновник систематично здійснював незаконні перекази грошових коштів з рахунків Консульства на власний банківський рахунок", - повідомили у прес-службі.

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У ході фінансового аудиту з’ясувалося, що упродовж 2014 - 2016 років без жодного документального обґрунтування він перерахував на власний рахунок понад 700 тис. грн державних коштів.

За результатами розслідування колишньому чиновнику повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт стосовно екс-службовця скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті. Крім того, місцевою прокуратурою заявлено позов про стягнення з обвинуваченого всієї суми завданих збитків.