Порошенко ввів у дію секретне рішення РНБО про військову співпрацю з "окремими державами"

Президент України Петро Порошенко вніс зміни в таємне рішення про військово-технічну співпрацю з «окремими державами», як повідомляє "Радіо свобода".

Голова держави указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, ухвалене ще 13 вересня, яке визначило ці зміни до попереднього рішення РНБО від 28 серпня 2015 року.

Зміст рішення, як і перелік цих «окремих держав», є таємним.

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Первісне рішення РНБО «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами» президент увів у дію указом, підписаним просто в день ухвалення цього рішення, 28 серпня 2015 року.

У травні того ж 2015 року, більш ніж через рік після початку гібридної агресії Росії проти України, Кабінет міністрів України денонсував укладену 1993 року угоду з Росією про військово-технічне співробітництво.