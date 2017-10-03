Законопроект про реінтеграцію Донбасу нардепи можуть розглянути вже в четвер

Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко зазначає, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу завтра, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.

Читайте такожПорошенко проситиме Раду ухвалити закон про Донбас за один тиждень - ЗМІЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам, відповідаючи на питання про засідання за участю її комітету, Комітету з питань євроінтеграції, а також представників інших органів, зокрема, і заступника голови адміністрації президента Костянтина Єлісєєва.

“Як чітко було сказано, вже завтра президент має зареєструвати законопроект”, - сказала депутат і додала, що про це повідомив Єлісєєв.

На питання щодо того, коли парламент може голосувати за законопроект, Гопко зазначила, що якщо законопроект буде визначено як пріоритетний і позачерговий, то можливо, вже в середу його обговорюватимуть на засіданнях комітетів ВР.

Водночас на уточнення, чи можливо голосування за нього в сесійній залі вже в четвер, голова комітету сказала: “Я думаю, що голосування в четвер може бути за нього. І це є один з варіантів”.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко заявила, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде внесено у парламент до четверга, 5 жовтня, і буде спроба включити його в порядок денний сесії.