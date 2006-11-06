”Любий друзь” Івченко подав заявку на проведення акції 7 листопада

Київська міська державна адміністрація просить Шевченківський районний суд обмежити проведення масових акцій у центрі Києва 7 листопада.

Про це повідомив начальник Головного управління внутрішньої політики Київміськадміністрації Віктор Гончарук.

«Подали до суду у п`ятницю (3 листопада)», - сказав Гончарук.

За його словами, Київміськадміністрація просить суд обмежити проведення акцій усіх заявників.

Гончарук відзначив, що під час загальної наради, проведеної управлінням зі всіма заявниками, вони відмовилися перенести свої акції на інший час і в інше місце згідно пропозицій управління.

Також він повідомив, що Київміськадміністрація проситиме суд обмежити акції і інших заявників, якщо такі ще надійдуть.

«Якщо надходитимуть заявки, подаватимемо до суду і проти інших заявників», - сказав Гончарук.

Крім того, за його словами, Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Києві надіслало лист мерові Києва Леоніду Черновецкому з проханням частково обмежити вихід зі станції метро «Майдан Незалежності» 7 листопада у зв`язку з акціями.

Гончарук не уточнив можливий час закриття станції.

Як повідомлялося, станом на 3 листопада, 2 партії, 2 фізичні особи і 3 суспільних організації подали заявки у Київміськадміністрацію на проведення масових акцій у центрі Києва 7 листопада.

Серед заявників: міська організація Комуністичної партії, Прогресивна соціалістична партія, суспільне об`єднання «Реформація», міська організація об`єднання «Свобода», Всеукраїнський союз робітників, депутат Верховної Ради від блоку «Наша Україна» Олексій Івченко і громадянин В. Кононов.

Обком з посиланням на Українські новини