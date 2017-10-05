"Народний фронт" вимагає вилучити із законопроекту про реінтеграцію Донбасу згадки про Мінські угоди

Фракція "Народний фронт" вимагає вилучити із законопроекту №7163 посилання на Мінські домовленості. Про це заявив з трибуни парламенту керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Вимога перша. “Народний фронт” вимагає зараз при обговоренні вилучити абзац перший статті 7 і нову редакцію доопрацювати до другого читання. Ми не допустимо легалізації незаконних підписів російських найманців під цими так званими угодами", - заявив він.

"Друга вимога "Народного фронту". Ми наполягаємо між першим і другим читанням прописати верифікацію або підтвердження факту виведення російських військ" - наголосив керівник фракції.

На переконання фракції, законопроект №7163 треба обов’язково доповнити положенням верифікації виведення російських військ та найманців з території України.

"Факт виведення російських військ з окремих районів Донецької та Луганської областей повинен засвідчуватися указом президента, який він підписує лише на основі спільного подання Міністра внутрішніх справ України та Міністра оборони України. Це ДРУГА УМОВА нашого голосування за проект у другому читанні", - наголосив керівник фракції.