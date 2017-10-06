Турчинов назвав "дрібнотою" інцидент із Савченко у Раді

Нардеп Надія Савченко не стала особистим ворогом секретаря РНБО Олександра Турчинова після того, як накинулася на нього під час розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це Турчинов сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

"Я вас прошу. Який там… Мій особистий ворог – це пан Путін і його злочинне оточення. Це мої вороги. А це дрібнота, на яку я навіть не звертаю уваги", - сказав він.

Нагадаємо, 5 жовтня позафракційний депутат Савченко звинуватила Турчинова у брехні і відібрала мікрофон у Раді.

Інцидент стався, коли депутати заблокували президію і трибуну парламенту, і почалася сутичка.

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Турчинов увімкнув мікрофон в урядовій ложі і заявив, що "відбувається спроба заблокувати рішення Верховної Ради щодо визнання Росії агресором".

"І всі, хто це робить, працюють сьогодні на Росію, свідомо чи не свідомо", - наголосив він, закликаючи депутатів припинити штовханину і проголосувати за цей законопроект.

Савченко підбігла до нього з криком "Це брехня!" і різко опустила мікрофон, позбавивши його можливості виступати далі. Після цього секретар РНБО залишив залу парламенту.