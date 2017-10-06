Біля трибуни Ради знову сталася бійка (фото, відео)

У Верховній Раді України почалася бійка. Як передає кореспондент УНІАН, перед голосуванням за законопроект №7163 депутати від опозиції і позафракційні намагалися зірвати голосування, пробиваючись до президії та трибуни парламенту.

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Депутати від фракції БПП перешкоджали. В залі відбулася штовханина серед найбільш активних був народний депутат Юрій Левченко (позафракційний).

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня кілька десятків народних депутатів, зокрема, від "Самопомочі" і позафракційні зібралися в президії парламенту і біля трибуни заблокували його роботу під час обговорення президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу.