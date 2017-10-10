Стало відомо, хто буде доповідачем на дебатах ПАРЄ по українському закону про освіту

Член делегації Естонії Андрес Херкель доповідатиме під час термінових дебатів на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо українського закону про освіту. Про це йдеться в оновленому порядку денному сесії, оприлюдненому на сайті ПАРЄ, передає радіо Свобода. Херкель є членом комітету з культури, науки, освіти й медіа.

Читайте такожГолова МЗС Угорщини висловився за перегляд Угоди про асоціацію Україна-ЄС через закон про освітуТакож для виступу на дебатах зареєструвалися 26 депутатів, зокрема, від України, Румунії, Угорщини, Молдови, Бельгії, Німеччини, Франції.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня стало відомо, що ПАРЄ на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту». Згідно з порядком сесійного тижня ПАРЄ, затвердженим Бюро асамблеї, дебати з українського питання відбудуться 12 жовтня.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику як в Україні, так і за кордоном. В МЗС Угорщини пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через закон про освіту. В Києві такі заяви Будапешта назвали істеричними. Крім того, з критикою закону виступали Румунія, Болгарія, Греція, Польща і Росія, а також президент Молдови.