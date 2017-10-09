ПАРЄ вирішила провести термінові дебати щодо українського закону про освіту

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ст. 7 українського закону "Про освіту", підтвердивши запит угорських та деяких інших депутатів.

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Керівний орган асамблеї мав обрати для дебатів одну з трьох тем – масові порушення прав людини в М’янмі, криза в Каталонії або українське мовне питання. По суті, стояв вибір між двома останніми, або ж парламент міг відмовитися від термінових дебатів. Від обговорення каталонської кризи відмовилися, щоби не накаляти конфлікт.

Українське питання також не змогли відразу схвалити, голоси розподілилися навпіл. Противники його розгляду аргументували, що необхідно дочекатися висновку Венеціанської комісії, однак з другого разу затвердили з мінімальною перевагою.

ПАРЄ розглядатиме відповідну резолюцію в четвер.