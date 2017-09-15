У МЗС сподіваються, що після роз'яснень Угорщина змінить риторику щодо закону про освіту в Україні

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України сподіваються, що Угорщина змінить риторику про припинення підтримки ініціатив України в міжнародних організаціях через закон про освіту в частині мов національних меншин.

Читайте такожНизка європейських країн звернеться до Ради Європи і ОБСЄ через новий закон про освіту в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко на прес-конференції після зустрічі з послами країн Євросоюзу в Україні, які висловили занепокоєння щодо нового закону.

«Міністр закордонних справ Угорщини (Петер Сійярто - УНІАН) сказав, що ми встромили в спину їм ніж. Сьогодні не було такої аргументації, такої риторики. Я думаю, сьогодні відбулася професійна бесіда. Ми очікуємо, що міністр змінить свою риторику після того, які їм були надані роз'яснення», - сказав Пристайко.

При цьому, він назвав неадекватною заяву Угорщини про намір призупинити підтримку ініціатив України у міжнародних організаціях.

«Я вважаю, що це неадекватно було, тому що ми прийняли закон. Ця реакція була неадекватна. Саме тому ми хотіли зібрати (послів і дипломатів), щоб пояснити, щоб обговорити закон, яким чином будемо навчати, і що не слід припиняти підтримку усіх ініціатив», - наголосив перший заступник міністра.

«І сьогодні Лілія Михайлівна (Гриневич - міністр освіти і науки) почала з того, що сказала, під час агресії і війни, ще треба подумати, хто кому вставляє в спину ніж, обговорюючи такі речі, як освіта, і попереджаючи, що ми не будемо підтримувати ніяких ваших ініціатив ніде», - заявив Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України у міжнародних організаціях у зв’язку з нормами нового закону про освіту щодо мов навчання представників національних меншин України.