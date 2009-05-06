Ющенко усамітнився з Лукашенком

У місті Гомель відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що радий обговорити сьогодні з А.ЛУКАШЕНКОМ актуальні питання двосторонніх відносин.

«Для мене велика честь бути в дружній Білорусі, обговорити теми як економічного, так і політичного розвитку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, О.ЛУКАШЕНКО подякував В.ЮЩЕНКУ за його візит до Білорусі.

За результатами зустрічі Президенти двох країн зроблять заяви для преси.