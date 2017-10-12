Парубій: на штрафах за прогули Рада заощадила близько 3 мільйонів гривень

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що на штрафах за відсутність народних депутатів на засіданнях парламенту зекономлено близько 3 млн грн. Про це спікер повідомив в інтерв'ю журналу Фокус, відповідаючи на питання про відвідуваність депутатами засідань ВР.

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"Коли я очолив парламент, ця проблема стояла дуже гостро, зараз ситуація сильно змінилася", - запевнив Парубій. За його словами, "проблема залишилася, але вона більше не загрожує нормальній роботі ВР".

"Думаю, ми цього домоглися завдяки штрафам і публікації прізвищ прогульників. На штрафах заощадили близько 3 млн грн", - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНІАН у червні, з початку року через масові прогули засідання Ради закривали чотири рази.