Парубій: на штрафах за прогули Рада заощадила близько 3 мільйонів гривень
Парубій стверджує, що "проблема залишилася, але вона більше не загрожує нормальній роботі ВР".
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що на штрафах за відсутність народних депутатів на засіданнях парламенту зекономлено близько 3 млн грн. Про це спікер повідомив в інтерв'ю журналу Фокус, відповідаючи на питання про відвідуваність депутатами засідань ВР.
Читайте такожКВУ: у цьому році з зарплати нардепів за прогули вирахували 3,5 мільйонів гривень
"Коли я очолив парламент, ця проблема стояла дуже гостро, зараз ситуація сильно змінилася", - запевнив Парубій. За його словами, "проблема залишилася, але вона більше не загрожує нормальній роботі ВР".
"Думаю, ми цього домоглися завдяки штрафам і публікації прізвищ прогульників. На штрафах заощадили близько 3 млн грн", - підкреслив Парубій.
Як повідомляв УНІАН у червні, з початку року через масові прогули засідання Ради закривали чотири рази.