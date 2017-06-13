З початку року через масові прогули засідання Ради закривали чотири рази

З початку 2017 року голова Верховної Ради А. Парубій чотири рази достроково закривав засідання парламенту через відсутність в залі народних депутатів, як повідомляє КВУ.

Такі випадки мали місце 19 січня (ранкове та вечірнє засідання), 8 лютого (ранкове) та 7 червня (ранкове). Щоразу в залі знаходилося менше депутатів, аніж потрібно для прийняття рішень. Відповідно до даних рейтингових голосувань 19 січня на ранковому та вечірньому засіданнях Ради перебували 211 та 169 депутатів відповідно, 8 лютого – 198 депутатів, 7 червня – 213 депутатів із 226 необхідних.

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Серед фракцій та груп найгірші показники відвідуваності у вказані дні продемонстрували депутати «Волі Народу» (12% групи були присутні в залі), «Відродження» (24%), «Опозиційного блоку» (25%) та ВО «Батьківщина» (30%). У залі також перебували близько половини депутатів фракцій БПП, «Народного Фронту», Радикальної партії Олега Ляшка та «Самопомочі».

Всього в 2017 році відбулося 59 пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1. Ст. 47 ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» ВРУ приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, крім випадків, передбачених Конституцією України та Регламентом. Згідно із Рішенням Конституційного Суду № 17-рп/2002 ВРУ правомочна приймати закони за умови присутності на її пленарних засіданнях на момент голосування не менше тієї кількості народних депутатів, яка необхідна для прийняття відповідного рішення.

Дослідження виконано в рамках проектів «Дослівно».