Лікарі дали «добро» на участь Ющенка в президентських перегонах

Стан здоров`я Президента України Віктора ЮЩЕНКА на сьогодні гарний, і він фізично готовий узяти активну участь у виборчій президентській кампанії, що наближається.

Про це заявив особистий лікар Президента України Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ в інтерв`ю «Известиям в Украине» (№ 78 від 7 травня).

Відповідаючи на запитання, чи готовий фізично його пацієнт до колосального психологічного та фізичного навантаження, що очікується під час виборчих перегонів, Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ сказав: «Якщо коротко - абсолютно готовий».

«Ви знаєте, я сумую через те, що лікарі дедалі менше потрібні Президенту і тому він з ними дедалі рідше зустрічається. І разом з тим радію: він настільки здоровий, що ми йому вже не потрібні», - додав він.

Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні лікарям вдалося вивести з організму В.ЮЩЕНКА 95% діоксину, але та остання доза, яка залишається - 5%, однак у сотні разів перевищує допустимий у медицині рівень.

Особистий лікар глави держави також розповів, що Президенту не робили жодних пластичних операцій, а для лікування використовували інші методи. Зокрема, за його словами, були використані методики дерматохірургії та реконструктивної хірургії.

Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ також зазначив, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА діоксином – безперечний і доведений ученими зі світовим ім`ям під час кількох наукових конференцій у Швейцарії, Японії та Великій Британії. «Так звані твердження про те, що не було отруєння діоксином, абсолютно заполітизовані, вони не відповідають істині. Це - неправда. Стверджую це як особистий лікар», - наголосив він.