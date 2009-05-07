Східне партнерство може стати мостом для вступу України до ЄС - експерт

Зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу «Східне партнерство» може стати тим мостом, який в перспективі допоможе Україні стати повноправним членом організації.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор консалтингової групи «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Політолог вважає, що наша держава потенційно має шанси проявити себе лідером у цьому процесі зближення із ЄС. Все, в першу чергу, залежатиме від політичної волі і вправності української влади, додав він.

Про особливе ж ставлення до України з боку ЄС свідчить, за словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, той факт, що наша держава стала єдиною, від якої на установчий саміт ініціативи «Східне партнерство» в Прагу запросили і Президента, і прем’єр-міністра.

Але, зазначив політолог, окрім посиленої уваги, яку ЄС приділяє Україні, таке рішення, вочевидь, має і певні внутрішньополітичні складові. Зокрема, це може свідчити, з одного боку, про розуміння Брюсселем складності внутрішньополітичної обстановки в країні і бачення того, що лінію розвитку країни значною мірою на рівні з Президентом визначає і уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО, сказав він.

Крім того, за словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, не виключено, що спостерігаючи за падінням реального впливу українського Президента, столиця Європи приглядається до тих, хто може стати наступником В.ЮЩЕНКА на посту керівника держави. Зокрема, вважає він, “очевидно, в ЄС бачать високу вірогідність того, що практична реалізація програми «Східного партнерства» для України стане завданням Ю.ТИМОШЕНКО як майбутнього лідера країни”.

Як повідомлялося, в зв’язку із трагедією в Дніпропетровську Ю.ТИМОШЕНКО не змогла сьогодні відбути на саміт в Прагу. Прем’єр терміново вилетіла на місце надзвичайної події.