Герман побачила, що відомство Луценка замахнулось на свободу слова

Народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Ганна ГЕРМАН вважає вимогу МВС до журналістів і політиків “не розповсюджувати неперевірену інформацію про “франкфуртський інцидент”, утриматися від коментарів та оцінок дій міністра, не підкріплених офіційними матеріалами” спробами обмежити свободу слова.

На цьому наголошується у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві Г.ГЕРМАН.

“Мене вкрай стривожила вимога Міністерства внутрішніх справ до журналістів і політиків з тим, щоб не коментувати і не продовжувати тему ганебного скандалу, вчиненого міністром внутрішніх справ України у Німеччині”, - зазначила Г.ГЕРМАН, зауваживши, що “така постановка питання свідчить про спроби силового міністерства обмежити свободу слова в Україні і свободу інформування громадськості про перебіг подій у країні і за кордоном”.

”Ми повинні рішуче присікти найменші спроби впливати на журналістів і цензурувати політиків. Україна більше ніколи не повернеться до “темників”, якого б авторства ці “темники” не були”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України заявив, що Міністерство внутрішніх справ закликає журналістів і політиків не розповсюджувати неперевірену інформацію про “франкфуртський інцидент“ за участю глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА і утриматися від коментарів та оцінок дій міністра, не підкріплених офіційними матеріалами.