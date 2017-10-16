Націоналісти захопили "вертолітний майданчик" Януковича (фото)

Представники правих партій "Національний корпус", ВО "Свобода" і "Правий сектор" зайняли і вимагають націоналізувати так званий "вертолітний майданчик" екс-президента Віктора Януковича в Києві. Про це повідомляє прес-служба "Національного корпусу" на сторінці у Facebook.

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"Сьогодні ми, націоналістичні сили беремо цю будівлю ("вертолітний майданчик", - ред.) під контроль. Ми вимагаємо негайно зупинити "невизначений статус" цієї споруди та повернути її в державну власність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, націоналісти стверджують, що будівля продовжує приносити гроші оточенню Януковича, і висунули вимоги щодо націоналізації, оцінки всього комплексу і т. д.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня націоналісти провели у Києві Марш слави УПА.