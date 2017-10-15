Марш УПА в Києві показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

У Києві пройшла хода "Марш слави героям", приурочена 75-й річниці створення Української повстанської армії та Дню захисника України. Фото заходу з висоти пташиного польоту показав "Апостроф".

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У ході взяли участь близько 10 тисяч осіб. Люди несли смолоскипи й вигукували патріотичні гасла. Хода пройшла центральними вулицями Києва.

Як повідомляла поліція, участь у "Марші слави героям" в Києві взяли близько 10 тис. осіб, захід відбувся без порушень правопорядку. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення всіх заходів, повідомили у столичному главку НП.