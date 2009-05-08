У Ющенка кажуть, що бюджет Тимошенко “виїжджає” на шиї Нацбанку

Секретаріат Президента стикається з активною протидією з боку Уряду у питаннях надання повної інформації щодо реального стану виконання загального фонду Державного бюджету та наповнення Пенсійного фонду. Таке твердження міститься у аналізі Головної служби соціально-економічного розвитку, розповсюдженому прес-службою Президента.

“Одночасно з переможними реляціями до суспільства доводиться вихвачена з контексту інформація про чергову «перемогу» Уряду в напрямі виконання бюджету та соціальних зобов`язань, - стверджують автори документу. - Складається враження, що Кабінет Міністрів України просто маніпулює громадською думкою”.

Зокрема підрахунки Головної служби соціально-економічного розвитку свідчать, що “реальне виконання бюджету за 4 місяці є нижчим, ніж прозвітовано Урядом. Досягнутий рівень наповнення доходної частини бюджету забезпечений завдяки перерахуванню Національним банком України у квітні річної суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами. За умови несплати НБУ понад план на січень-квітень 2,4 млрд. грн. загальний фонд державного бюджету був би виконаний лише на 94,8%”.

За 4 місяці, стверджують фахівці СП, Нацбанк виконав річний план на 109,9% та перерахував до держбюджету 4404,1 млн. грн. (у січні - 1002,03 млн. грн., квітні - 3402,03 млн. грн.).

Окрім цього “з кінця 2008 року в Україні почало активно застосовуватися емісійне фінансування державного бюджету”. Уряд на думку авторів документу, намагаючися якось вирішити проблему постійного браку коштів, навмисне збільшив у І кварталі дефіцит загального фонду Державного бюджету, який нині склав майже 49% річного плану, або 4,5 млрд. грн.

Також у документі зауважується значне зростання у минулому та поточному році внутрішнього боргу, через що “практично основним кредитором на сьогодні за внутрішнім боргом став Національний банк України”. Що й призвело зокрема до емісійного фінансування держбюджету.