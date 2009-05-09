Акт вандалізму у Варшаві: біля обеліска радянським воїнам підпалили вінки
Поліція чекає заяву
У Варшаві сьогодні осквернили меморіальне кладовище радянських воїнів-визволителів.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на представника російського Посольства в Польщі, невідомі зловмисники підпалили декілька десятків вінків, які було встановлено біля головного обеліска радянським воїнам під час урочистої церемонії на території кладовища-меморіалу. Всі вінки згоріли вщент, також завдано шкоди самому обеліску.
За попередніми даними, вінки було облито легкозаймистою рідиною, а потім підпалено.
Очевидцями осквернення обеліска стали сьогодні радянські й польські ветерани, які прибули в першій половині дня на меморіал.
У варшавській поліції про акт вандалізму поки нічого не відомо. За словами чергового офіцера варшавської поліції, як тільки буде отримано офіційну заяву про інцидент, поліція розпочне необхідне в таких випадках розслідування.
Всього при звільненні Польщі загинули понад 600 тис. радянських солдат і офіцерів.