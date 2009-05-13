У Тимошенко вирішили поки почекати із регулюванням цін на продукти

Кабінет Міністрів України відклав на тиждень ухвалення рішення про відновлення регулювання оптових і роздрібних цін на основні види продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра економіки Сергій РОМАНЮК.

Він зазначив, що це питання потребує додаткового доопрацювання, зокрема, уточнення переліку продуктів, ціни на які планується регулювати.

С.РОМАНЮК наголосив, що, як і раніше, регулювання ціни планується здійснювати в разі, якщо вона на якийсь продукт зросла протягом місяця більш як на 1%.

Як повідомляв УНІАН, міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН повідомив, що 13 травня Кабмін розгляне питання про регулювання цін на ті продукти харчування, які мають найбільший попит серед населення. Він також заявив, що раніше ухвалене урядом рішення про скасування системи регулювання цін на продукти харчування було помилковим.