Луценко остаточно забрехався: Саакашвілі заявив, що не отримував відповіді щодо законності свого перебування в Україні

Екс-президент Грузії, голова партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі заявляє, що Державна міграційна служба не надала жодних документів, які б свідчили про незаконність його перебування в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Генеральний прокурор Луценко остаточно забрехався! Щойно в ефірі він заявив, що Міграційна служба відмовила мені в праві перебувати в країні та мене можна депортувати! Іронія ситуації в тому, що Міграційна служба мені не те що не відмовляла, вони досі не відповіли на мій запит і взагалі не надали жодних документів, які оскаржували б моє право перебувати в Україні!», - написав він.

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Саакашвілі зазначив, що кілька тижнів тому його адвокати подали позов до суду про бездіяльність Державної міграційної служби України та повне ігнорування його запитів.

«Цього четверга, 26 жовтня, у Львівському окружному адміністративному суді відбудеться слухання у цій справі!», - написав він.

За його словами, у ст. 16, ст. 27 і частини 4 статті 17 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" чітко описано, який зараз він має статус.

«Там чорним по білому написано, що зараз мій статус в Україні повністю легальний - я особа, яка має постійне місце проживання на території України, користуюся усіма правами громадянина і депортувати з території України мене не можна», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

Довідка УНІАН. Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

16 вересня Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

3 жовтня Луценко повідомив, що після повернення у нелегальний спосіб Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку.

3 жовтня адвокатів Саакашвілі Маркіян Галабала заявив, що 11 вересня Саакашвілі звернувся до ДМС з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту, однак відомство не надало відповіді на звернення.