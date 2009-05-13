Кріль знає, чому Литвин не хоче голосувати за відставку Луценка

Народний депутат, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що відставка Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ може призвести до переформатування коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«БЮТ, Блок Литвина, “Народна самооборона” сьогодні роблять лише одне - тримаються «певними» місцями за свої крісла», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи відмову парламенту розглядати питання про припинення повноважень очільника МВС Юрія ЛУЦЕНКА у зв’язку зі скандальними подіями у Німеччині.

«Юрій ЛУЦЕНКО вже двічі довів, що він - порушник закону і на українській території, і за її межами. Володимир ЛИТВИН не хоче голосувати за відставку міністра, бо йому вигідна його посада. Адже у випадку зміни формату коаліції він може втратити крісло. Якби Юлія ТИМОШЕНКО думала про Україну, а не про власну посаду, то вона б зробила подання в парламент і попросила свою фракцію проголосувати за відставку ЛУЦЕНКА», - сказав лідер “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ додав, що «Єдиний Центр» наполягатиме на розгляді в парламенті питання про відставку міністра внутрішніх справ.