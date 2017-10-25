У НАЗК пообіцяли перевірити півмільйонний виграш Ляшка в лотерею

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що найближчим часом перевірять декларацію народного депутата України, лідера Радикальної партії Олега Ляшка після інформації про те, що він задекларував три виграші в лотерею на суму понад півмільйона гривень.

Читайте також"Ставив там, де високий коефіцієнт": Ляшко прокоментував виграші у півмільйона гривень

Про це повідомляє НАЗК на своїй сторінці у Facebook. «Враховуючи суспільний резонанс щодо суб’єкта декларування – народного депутата України Олега Ляшка, відповідно до закону, Національне агентство зазначає, що здійснить відповідну перевірку наданого суб’єктом декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стані», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в разі виявлення порушень Національним агентством будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Як повідомлялося, Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 грн. В той же час у представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка або інших гравців, посилаючись на те, що це конфіденційна інформація.