БЮТ закликає Партію регіонів припинити «бліц-криг» проти Тимошенко

Фракція БЮТ закликає народних депутатів від Партії регіонів припинити блокування роботи Верховної Ради України.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві фракції БЮТ, чергове блокування Партією регіонів Верховної Ради України – це «остання і безнадійна спроба влаштувати «бліц-кріг» проти уряду Юлії ТИМОШЕНКО, проти коаліції, проти економічної стабільності, проти добробуту суспільства, проти України».

«Замість боротьби з кризою Партія регіонів влаштувала безперервний конвеєр беззмістовних ультиматумів, які постійно висуваються то уряду, то коаліції, то Верховній Раді. Погрози вивести людей на вулиці виявилися пшиком і не мали жодної підтримки населення. Про антикризову програму уряду, через яку Партія регіонів погрожувала заблокувати парламент і яку вона обіцяла доопрацювати і подати свої пропозиції, - вже забула. Зараз чергова, притягнута за вуха причина, - блокування парламенту з вимогою прийняти відставку міністра внутрішніх справ, не дивлячись на те, що усі фракції погодились першочергово розглянути це питання у парламенті в установленому порядку», йдеться у заяві.

У фракції БЮТ переконані: «Це свідчить, що вся діяльність Партії регіонів у законодавчому органі держави зводиться до деструктиву і постійного пошуку причин і засобів саботувати ефективну діяльність уряду і знівелювати його боротьбу з наслідками світової фінансової кризи в Україні».

Фракція Блоку Юлії Тимошенко закликає депутатів від Партії регіонів «припинити свою антидержавницьку, неконституційну діяльність і врешті решт долучитись до боротьби з кризою на ділі, а не язиками на телешоу і розвішуванням плакатів у сесійній залі Верховної Ради України».