160 тисяч гривень: у Каськіва є п’ять днів на внесення застави

Екс-голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів повинен протягом п’яти днів внести заставу у розмірі 160 тисяч гривень, яку визначено йому судом як альтернативний запобіжний захід.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Вона нагадала, що сьогодні Печерський районний суд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 160 тисяч гривень.

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Сарган зауважила, що у Каськіва є п’ять днів, щоб внести заставу. Якщо заставу не буде внесено, Каськіва візьмуть під варту на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, Каськів займав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва. Суд у Панамі обрав екс-главі Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. і обмежив його пересування у столиці. 3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу і вийшов з в'язниці в Панамі. Він повинен був залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання про його екстрадицію на батьківщину.

Сьогодні, 1 листопада, Луценко заявив, що Каськіва екстрадовано до України. Водночас колишній перший заступник голови Адміністрації президента України Андрій Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів до Києва.

Печерський районний суд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. гривень.