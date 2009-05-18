У Кличка підозрюють, що Черновецький формує паралельний бюджет

Динаміка виконання бюджету-2009 дозволяє говорити про можливе недовиконання у розмірі 6 – 8 мільярдів гривень. Це у півтора рази більше, ніж безпрецедентне минулорічне недовиконання. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Недовиконання дохідної і, як наслідок, видаткової частини бюджету ми прогнозували ще на етапі його формування, - зазначив опозиційний політик. - «Фахівці» Черновецького закладали тоді нереальні показники і не брали до уваги альтернативну точку зору. Нинішня ситуація підтверджує наші найгірші прогнози».

Як повідомив Дмитро Андрієвський, порівняння показників нинішнього і минулого років говорить лише про подальше катастрофічне погіршення ситуації.

«Основні надходження (з податків фізичних осіб та від сплати за землю) поки що залишаються на рівні минулого року. Це свідчить про посилення фіскального тиску на жителів Києва і на підприємців, що постійно продовжуватися не може», - наголосив політик.

Дмитро Андрієвський назвав результати господарювання плачевними. Зокрема, у чотири рази зменшилися надходження від податків на прибуток підприємств, у п`ять з половиною разів – дохід від підприємств комунальної власності (і це при відкритті нових підприємств, введенні платних послуг за все і значно збільшеній платі за парковку).

«Аналіз показує: Черновецький за рахунок комунальних підприємств формує паралельний бюджет. На які цілі він буде використаний – очевидно», - сказав депутат.

За інформацією Дмитра Андрієвського, недовиконання бюджету із податкових надходжень становить 811,8 мільйона гривень, із неподаткових надходжень – 706,7 мільйона гривень. Із нерозшифрованої статті «інші надходження» недовиконання - 623 мільйонів гривень або 100%.