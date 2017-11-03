Прокурор САП може оскаржити запобіжний захід для Авакова-молодшого - адвокат

Адвокат Євгенія Закревська стверджує, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура може оскаржити запобіжний захід для сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якому суд обрав особисте зобов'язання у якості запобіжного заходу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Рішення про відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою оскаржується. Те, що суд назвав цю відмову "частковим задоволенням" не змінює суть. Просили взяти під варту. Під варту не взяли. Значить, в цій частині - відмовили. Тобто в цій частині ухвалу можна оскаржувати", - пояснила вона.

Нагадаємо, що прокурор САП Олександр Снєгірьов після обрання Олександру Авакову запобіжного заходу, заявив журналістам, що САП не оскаржуватиме відповідну ухвалу судді Солом'янського райсуду Києва Віталія Українця, оскільки особисте зобов'язання згідно з КПК не оскаржується.

Як повідомляв УНІАН, прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн.

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*** 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

1 листопада у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.