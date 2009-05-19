Томенко придумав, як відбити декому охоту балотуватися в Президенти

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО виступає за внесення змін до закону про вибори Президента, які дали б змогу скоротити кількість учасників виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.

«Ми (Україна) провели чотири президентські кампанії. Динаміка: бюлетенів було 6, 7, 13, 24. Якщо ми зараз нічого не змінимо, буде десь 40 (кандидатів у Президенти)», – сказав віце-спікер.

На думку М.ТОМЕНКА, завдання більшості кандидатів – працювати проти інших кандидатів, не представляючи при цьому свого «стратегічного курсу». «Фактично, роль політичного кілера – це важлива роль під час цієї (президентської) кампанії», – відзначив М.ТОМЕНКО.

Він пропонує збільшити внесок під час реєстрації кандидатів до 10 млн. грн. «Зараз яка норма? Партія, яка вас висуває, робить внесок 500 тисяч гривень. Це не ті гроші, які характеризують авторитетність і статус людини, – вважає М.ТОМЕНКО. – Я пропоную 10 мільйонів. При цьому один внесок не більш як 100 тисяч, аби не було монополії якоїсь фінансово-політичної групи. Але після 10 мільйонів ви не одержуєте ще жодного статусу, бо, за моєю версією, ви (лише) авторитетність показали, (показали, що) вам вірять і дають гроші».

Відтак, відзначив віце-спікер, претендентам потрібно зібрати підписи на підтримку. М.ТОМЕНКО пропонує збільшити їх кількість до одного мільйона. «Згідно із законом треба зібрати 500 тисяч підписів. Я пропоную мільйон підписів», – сказав він.

Таким чином, вважає заступник Голови ВР, вдасться скоротити кількість кандидатів «бодай до десяти». «Це будуть серйозні люди, в яких вкладено гроші і (яких) підтримує значна кількість людей», – заявив М.ТОМЕНКО.

Він назвав запропоновані зміни радикальними і вважає, що його за них «критикуватимуть багато політиків дрібного рівня».