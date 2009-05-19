Томенко чекає, що Ющенко призначить у Секретаріат «справжнього сантехніка»
З претензією на оновленого Президента
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що лише після призначення нового глави Секретаріату Президента можна буде говорити, чи покращаться відносини між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
За його словами, в українській історії за часів президентства Леоніда КУЧМИ та В.ЮЩЕНКА склалося так, що «поява нового керівника Секретаріату - це ніби претензія на нового чи оновленого Президента».
Він наголосив, що сьогодні українська політика «гіперперсоніфікована, і все буде залежати від керівника Секретаріату Президента». Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, сьогодні обговорюється версія про серйозну реформу Секретаріату, перетворення його у канцелярію. За його словами, у такій ситуації «це вже будуть справжні сантехніки, а не віртуальні, бо канцелярія не матиме владних повноважень».
М.ТОМЕНКО заявив, що лише після призначення нового глави Секретаріату можна буде говорити, покращаться взаємини між В.ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО «чи залишаться такими, які були».