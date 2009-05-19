Томенко чекає, що Ющенко призначить у Секретаріат «справжнього сантехніка»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що лише після призначення нового глави Секретаріату Президента можна буде говорити, чи покращаться відносини між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, в українській історії за часів президентства Леоніда КУЧМИ та В.ЮЩЕНКА склалося так, що «поява нового керівника Секретаріату - це ніби претензія на нового чи оновленого Президента».

Він наголосив, що сьогодні українська політика «гіперперсоніфікована, і все буде залежати від керівника Секретаріату Президента». Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, сьогодні обговорюється версія про серйозну реформу Секретаріату, перетворення його у канцелярію. За його словами, у такій ситуації «це вже будуть справжні сантехніки, а не віртуальні, бо канцелярія не матиме владних повноважень».

М.ТОМЕНКО заявив, що лише після призначення нового глави Секретаріату можна буде говорити, покращаться взаємини між В.ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО «чи залишаться такими, які були».