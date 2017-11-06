"Я шакалів не боюся": Шкіряк прокоментував напад на нього (фото, відео)

Біля будівлі Вищого спеціалізованого суду Києва, де триває розгляд справи прикордонника Сергія Колмогорова, група невідомих людей спробувала побити радника голови МВС Зоряна Шкіряка.

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"Друзі, все Ок! Яке побиття, про що ви? Жодних проблем, зі мною все прекрасно! Ніхто мене не побив й нічого страшного зі мною не сталося. "Живее всех живых", - написав сам Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав цей інцидент під будівлею суду "черговим перформенсом від "бригади" Грішина і Ко".

"Я б навіть сказав практично подвиг - цілого Шкіряка ледь не впіймали:). Їм же там теж якось треба розважатися:)", - додав радник глави МВС.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Крім того, в коментарі NewsOne Шкіряк заявив, що до нападу на себе ставиться філософськи. "Я шакалів не боюся", - наголосив він.

Також радник Авакова зазначив, що не постраждав унаслідок нападу п'яних активістів й заявив, що здатний себе захистити. Крім цього, він назвав цих агресивних людей "обмеженими людьми, яким заплатили".